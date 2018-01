Nymphomaniac al Teatro L'Aura

Debutta al Teatro L’Aura dal 10 al 14 gennaio l’opera teatrale inedita di Alex Cantarelli “Nymphomaniac” con protagonista una bravissima Annabella Calabrese. Ispirato, ma solo ispirato, al noto film di Lars von Trier il testo racconta in prima persona le vicende di una giovane ragazza affetta da ipersessualità. Il testo pur prendendo le mosse dall’idea del film se ne distacca completamente creando una storia avvincente punteggiata di profonde riflessioni, con tinte inquietanti e noir, in un assetto scenico molto contemporaneo. La scena è bianca, avvolta dal lenzuola come poco prima di un trasloco di un forte cambio della vita.



"Siamo affannati per colpa del desiderio, che è una cosa del corpo. Il corpo non ragiona. Il corpo vuole o non vuole. Ed il corpo non ha un grande significato, o meglio, è importante sì, ma assume il significato che vogliamo dargli noi. Io non riuscivo a dare alcun significato a ciò che voleva il mio corpo. Ero, lo scoprii solo molto tempo dopo, una sorta di asceta."



Nel testo si rincorrono citazioni colte, gag letterarie e una sottile intensa interpretazione della protagonista che restituisce il senso di una vita con tutte le sue incertezze e le sue vorticose mutazioni.



Alex Cantarelli è uno dei drammaturghi più interessanti della nuova generazione, la storia si dipana con leggerezza ed intensità. Un appuntamento da non perdere

Vi aspettiamo con NYMPHOMANIAC di Alex Cantarelli in scena dal 10 gennaio al 14 gennaio 2018 al Teatro L’Aura.

Per maggiori info: http://www.teatrolaura.org/portfolio/nymphomaniac/

Dal 10 gennaio al 14 gennaio 2018

Dal mercoledì al sabato ore 21 e Domenica ore 18

al Teatro L'Aura



Vicolo di Pietra Papa, 64 (angolo con Via Pietro Blaserna, 37)



Roma Zona Viale Marconi



info e prenotazioni 0683777148 oppure 3464703609 oppure nuovoteatrolaura@gmail.com