Nimbus: un "luna park" di editoria, arte e fumetti

Nimbus è una mostra-mercato di editoria, arte, fumetti, illustrazione e artigianato, che s’ispira all’ambiente fieristico fin-de-siècle declinandolo in chiave moderna: nuvole, mongolfiere e mappamondi in un’atmosfera rilassata e sognante.

Nimbus è una domenica di inizio estate in cui perdersi tra incontri con gli autori, leccornie da luna park, workshop, performance di magia e sonorizzazioni dreamy.

Nimbus sarà al Monk il 10 giugno 2018 dalle 10 alle 17

Il programma di Nimbus al Monk

INCONTRI CON GLI AUTORI: Alessio Spataro, Giulia Argnani, Barbara Oizmud e Frad sono gli autori con cui intrattenersi per un firmacopie fuori dal comune.

Potrete sfidare a biliardino l’autore del libro omonimo, bere un drink con chi vi ha raccontato Janis Joplin, regalarvi un tatuaggio temporaneo d’autore o raccontare le vostre disavventure sentimentali a un’esperta

MOSTRA MERCATO // ESPOSITORI: Uovo alla Pop - Galleria (Livorno); PiùLuce; Libreria Tuba Bazar; Effimero creativity lab e molti altri. Una mercato di creativi che esporranno e venderanno i loro fantastici lavori.

LUNA PARK FOOD: Oltre alla succulenta offerta della cucina del Giardino di Monk, deliziati con le nostre leccornie da luna park: pop corn, gelati, fruit mix per mangiare e bere in ogni momento della giornata!

WORKSHOP per bambini e adulti con le scrittrici Giulia Caminito e Laura Fidaleo

- Giulia Caminito, workshop per adulti: "Amelia Earhart e la vita tra le nuvole", incentrato su una delle più note aviatrici della storia, la prima donna ad aver attraversato l’Atlantico.

- Laura Fidaleo, workshop per bambini: "Due cieli: Arturo Azzurro e l’amico immaginario". Le storie nascono per non sentirsi soli. Questo laboratorio ha come intento la creazione di un compagno che sappia sempre far capolino, oltre l’arcobaleno, là dove è nascosto un tesoro.

* Per la descrizione dei laboratori, info e costi, vedere i post completi nella discussione di questo evento.

MOSTRA a cura di Bande de Femmes – Festival di Fumetti e Illustrazioni. Esposizione delle tavole del laboratorio “Fare rivista”.

PHOTO CORNER: uno sfondo dedicato ai selfie tra le nuvole

MAGIC PERFORMANCE: Durante l’aperitivo, l’incantevole spettacolo di magia di Matteo Gizzi (aka Guru the Mago), tra sfere trasparenti e tavoli fluttuanti.

SONORIZZAZIONI E DJ SET: musica chill-out, dream pop e retrowave firmata dai Dj Madame Tutù e DandywOlly dj (aka Walter Forte), per accompagnare una domenica di prima estate