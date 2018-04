Nightmare N.7 al Teatro Marconi

Dopo i numerosi successi ottenuti in questi ultimi anni a Spoleto, Roma, Venezia e Matera, grazie alla collaborazione con Pino Insegno torna in scena a Roma, sul palcoscenico del Teatro Marconi, dal 19 al 22 aprile, Nightmare N.7, spettacolo della giovane compagnia “L’Uomo di Fumo”, scritto e diretto da Lorenzo Collalti e interpretato da Luca Carbone, Cosimo Frascella, Lorenzo Parrotto, Pavel Zelinskiy.

Un atto unico originale e ricco di spunti di riflessione, che nasce da un incubo ricorrente sul tema della violenza psicologica per aprirsi ad un meccanismo drammaturgico denso di ritmo, significato ed ironia. In un giorno imprecisato, in un luogo imprecisato, in un tempo imprecisato, un uomo si ritrova in una casa senza memoria. Tre bizzarri individui che vi si trovano per un motivo imprecisato si propongono l’obiettivo di aiutarlo, in un modo imprecisato. “Perché non prende un tè?”, basta questa semplice domanda di cortese ospitalità e la macchina si mette in moto. Quello che sembra un semplice sostegno inizia a mutare in uno strano gioco.

La gentilezza nei confronti dello sfortunato diventa sempre più molesta e perversa. La concretezza della situazione si va man mano sgretolando trasformandosi in un mondo surreale sospeso tra realtà e sogno. La casa e i tre individui diventano il vortice di un’intera società, comico e tragico al tempo stesso, dove l’occhio del ciclone fa perno sull’uomo senza memoria. In un ritmo incessante, suggestioni reali si scontrano in modo assurdo e disorganico, martellando lo sfortunato individuo e costringendolo ad una partecipazione forzata a questo gioco senza regole. La quotidianità, dall’episodio futile a quello irripetibile, proprio come in un incubo, imperversano in questa casa fino a spingere lo spettacolo ad un equilibrio, dove pianto e riso hanno un confine fin troppo sottile.

Uno spettacolo con diverse chiavi di lettura, che si rivolge ad un pubblico eterogeneo e variegato tramite l’introduzione di parti in altre lingue, la musicalità dei dialetti e un utilizzo dello spazio preciso e chiaro, che supera la barriera linguistica.

Nightmare N.7 è il racconto del delirio del singolo nei confronti di una società sempre più alienata, disgregata, persa e sola, dove l’assurdità è forse l’unica logica che la regola.

“La cornice onirica dello spettacolo si fonda su strutture forti surrealiste e Kafkiane ma si ravviva della vera e propria routine di tutti i giorni.”_ Annota Lorenzo Collalti_ “Kafka, Palazzeschi, Dürrenmatt e tanti altri parlano attraverso stereotipi, frasi fatte e detti popolari, posti in maniera sbagliata, al momento talmente sbagliato da rendere tutto questo interessante.”

Varie citazioni si susseguono in un’orgia di stili che vanno dallo scrittore della “Metamorfosi” ad un ragazzo che risponde ad un call center, dallo scrittore del “Minotauro” ad una vecchietta con problemi alla caldaia. Non si guarda in faccia nessuno pur di raccontare questa parabola cristologica dello sventurato protagonista, in una vita che lo accoglie per poi prendersi gioco di lui, offenderlo, straziarlo e portarlo infine alla pazzia.

Lo spettacolo è stato presentato in occasione della Groups’ Competition nel programma intitolato “European Young Theathre” del Festival Internazionale dei 2Mondi di Spoleto 2015 dove ha riscosso un grande successo di pubblico testimoniato dalla duplice vittoria: Miglior Spettacolo, Migliore Drammaturgia. Nel 2016 debutta a Roma all’interno del Festival organizzato da Dominio Pubblico, al Teatro India di Roma e a Venezia (Venice Open Stage 2016). Nel 2017 replica al Cometa Off grazie alla collaborazione con Pino Insegno e, nello stesso anno, a Matera.





La compagnia “L’Uomo di Fumo”



“L’Uomo di Fumo” è una compagnia formata da giovani attori professionisti diplomati all'Accademia Nazionale d’Arte Drammatica “Silvio d’Amico”.



Con lo spettacolo “Nightmare N.7”, scritto e diretto da Lorenzo Collalti, la compagnia debutta all’interno del Festival Internazionale dei 2Mondi di Spoleto 2015 vincendo il I premio della “Groups’ Competition” e il Premio SIAE alla miglior drammaturgia nella rassegna “European Young Theathre”.

Il gruppo formatosi prende fiducia nell’esplorare una nuova drammaturgia con la volontà di creare una nuova poetica, con esigenze registiche e attorali strutturalmente diverse dalle precedenti. L’imperativo è creare un teatro per tutti, non solo per gli addetti ai lavori. Un teatro per giovani e vecchi, un teatro che non snobbi chi non sa e non annoi chi sa.

La penna e la regia di Lorenzo Collalti, giovane regista diplomato in Accademia, sono i primi e forti pilastri su cui “L’Uomo di Fumo” ha mosso e muove i suoi primi passi, è il frutto di un lavoro collettivo, fatto di esperimenti, tentativi azzardati, successi e molti fallimenti; guidati dal massimo sforzo per raggiungere il minimo risultato.



Nel 2017 “Nightmare N.7”, dopo la partecipazione al Festival under 25 Dominio Pubblico 2016, debutta a Roma, prodotto da Pino Insegno.

Dopo Spoleto e Roma “Nightmare N.7” debutta a Venezia (all’interno del Festival Venice Open Stage diretto da Francesco Gerardi) e a Matera (grazie alla collaborazione con Cosimo Frascella e lo IAC – Centro Arti Integrate), riscuotendo un discreto successo di pubblico e critica.



Nel 2017 debutta a Spoleto “Un ricordo d’inverno”, saggio di diploma di regia scritto e diretto da Lorenzo Collalti. Nel 2017 e nel 2018 in tourneè a Roma, Firenze e Milano, prodotto dalla Compagnia dell’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica “Silvio d’Amico”.



Nel 2017, “Reparto Amleto”, scritto e diretto da Lorenzo Collalti, vince il premio come Miglior Spettacolo al Festival under 25 Dominio Pubblico 2017, garantendosi un premio di produzione da parte del Teatro di Roma nel periodo di Gennaio 2018 presso il Teatro India.

Nello stesso periodo, durante il Festival Internazionale dei 2Mondi di Spoleto 2017 “Reparto Amleto” vince il I premio della “Groups’ Competition” e il Premio SIAE alla miglior drammaturgia.

