Night of Wonder - Una serata con i Pink Floyd

Nell'ambito della rassegna "Associazioni in Comune 2018", i Pink Floyd Tribute tornano al Teatro Biblioteca Quarticciolo.



"Night Of Wonder" è un viaggio nel tempo e nella musica dei Pink Floyd, partendo dal celeberrimo disco The Dark Side of the Moon ed attraversando tutte le epoche del gruppo inglese: da The Piper at the Gates of Dawn a Atom Heart Mother, da Wish You Were Here a Animals passando per the Wall ed i dischi del "dopo Waters", come A Momentary Lapse of Reason e The Division Bell.



Il tutto condito dalla videoproiezione, dal laser show e dai suoni quadrifonici che vi immergeranno nella musica dei Pink Floyd.



Biglietti: 10€

vendita online:

http://www.biglietto.it/altri_eventi/scheda_titolo4.asp?titolo=1936293



Per info e prenotazioni: 06 69426 222‬ / 06 69426 277‬ promozione@teatrobibliotecaquarticciolo.it