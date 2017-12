Night For Change al Nuovo Cinema Palazzo

In collaborazione con l'Allenza dei Cuochi Slow Food del Lazio

Partner: RiscArti fest Nuovo Cinema Palazzo| Media Partner: Roma Tre Radio



Questa festa vuole sostenere la raccolta fondi per la campagna internazionale a salvaguardia del clima #Menuforchange, rendere disponibile il cibo buono dei cuochi della rete Slow Food per tutti e farsi promotrice di un messaggio propositivo di speranza e fiducia nel cambiamento.



FOOD FOR CHANGE:

✔ Polentona di Natale con mais Agostinella di Natale e Benedetto da Vallepietra

✔ Spaghettata aglio, olio e Merken dal Cile (Presidio Slow Food)

✔ Hummus di ceci e Freekeh dalla Settimana della Cucina Palestinese

✔ Insalata di Farro monococco della cooperativa Terre Sane di Ripi

✔ Verdure e salsiccia della scuola di cucina Tu Chef

✔ I fiori dell'inverno, broccoli e cavolfiori ripassati dell' Agriturismo La Polledrara

✔ Le lenticchie di Abeto de L'Oste Della Bon'Ora

✔ Zuppa di legumi di Spirito DiVino

✔ Zuppa di cicerchia e cicoria di Ciao Checca

✔ Torta di fagiolina di Arsoli (Presidio Slow Food) di Gabriella Cinelli

✔ Formaggio di pecora dell' Azienda Agricola Faustini

✔ Dolce di Sora Maria & Arcangelo

✔ Steccata di Morolo dell'antico Caseificio Scarchilli

✔ Pane Storico tradizionale di Vicovaro di Pane Vicovaro Storico

✔ Yogurt della comunità del cibo Barikamà confettura di arancia e prugne dell' Agriturismo La Polledrara

✔ Dolce con giglietto di Palestrina dei forni del Presidio Slow Food di Palestrina e Castel San Pietro.

DRINK FOR CHANGE:

✔ Cesanese del Piglio (Azienda Agricola Alberto Giacobbe)

✔ Passerina del Frusinate (Azienda Agricola Alberto Giacobbe)

✔ Alta Quota (birra artigianale)

MUSIC FOR CHANGE:

Capoeira Angola Roma

Solazo Total

Nando's Groove by Bob Corsi

Con la presenza straordinaria di Kirimba 🔊

SUPPORT FOR CHANGE:

In collaborazione con Baobab Experience si potrà offrire un pasto "sospeso" ai ragazzi accolti dall'associazione romana. Un gesto solidale per dei giovanissimi migranti di tipo economico, le prime vittime dei cambiamenti climatici che desertificano le loro terre di origine.

PLAY FOR CHANGE:

Slow Waste: indovina il giusto cassonetto per ogni rifiuto da riciclare.

ConTatto con il Mondo: sfrutta il senso del tuo tatto e scopri gli ingredienti segreti.

Verdure in circolo: attacca frutta e verdura alla ruota delle stagioni di

Slow Food indovinandone la giusta stagionalità.

VIDEO FOR CHANGE:

Proiezioni che ci mostreranno la ricchezza e la biodiversità del mondo attraverso la testimonianza diretta di coloro che il cibo lo coltivano, lo producono, lo cucinano.

SPAZIO ESPOSITIVO:

Mostra RiscArti del RiscArti Festival internazionale di riciclo creativo



Il clima sta cambiando con risvolti imprevedibili e drammatici per la sopravvivenza di molte popolazioni in tutto il pianeta.

I suoi effetti sono tangibili e sotto gli occhi di tutti noi.

La produzione industriale e intensiva del settore alimentare è una delle principali cause accertate di distruzione dell’ambiente e sfruttamento del lavoro.