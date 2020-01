Nicoletta Manzini Quartet in concerto al Charity Café

Venerdì 24 gennaio 2020 il jazz è ancora una volta il protagonista al Charity Café con il quartetto capitanato dalla sassofonista Nicoletta Manzini. La band è completata da Luciano Fabris al pianoforte, Nicola Borrelli al contrabbasso e Andrea Nunzi alla batteria.



Sassofonista modenese, che attualmente risiede a New York, Nicoletta Manzini ritorna al Charity dopo molti anni di assenza, con una sezione ritmica tutta romana, per questa serata all'insegna del jazz. La band porterà sul palco di via Panisperna una selezione di brani originali alternata a grandi standard della tradizione jazz.



La sua musica si ispira ai grandi maestri del jazz, da Thelonious Monk a Charlie Parker e John Coltrane, per riproporre ancora una volta quei brani che sono diventati classici del repertorio jazzistico.



Charity Café

Via Panisperna 68

Inizio concerto ore 22:00

Ingresso 8 euro con consumazione



Line-up

Nicoletta Manzini: alto sax

Luciano Fabris: piano

Nicola Borrelli: contrabbasso

Andrea Nunzi: batteria