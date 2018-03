Nicole alla finestra al Teatro Fara Nume

Gli Squilibristi

presentano

in collaborazione con Coxigrue Cie Théâtre

Nicole alla finestra

di Arnaud Delepierre

Traduzione e adattamento di Micaela Sangermano

Regia di Jessica Pacioni



TEATRO FARA NUME

Dal 16 al 25 marzo



Con

Piero Olivieri, Jessica Pacioni, Eric Bastianelli, Roberto Bonaccorsi, Micaela Sangermano, Marco Scarpellini





Contro cosa avrebbe combattuto il cavaliere errante Don Chisciotte della Mancia, se fosse vissuto nella nostra epoca? Può il romanticismo di uno dei più grandi classici della letteratura rivivere nel secolo del consumismo e dell’indifferenza?

Al teatro Fara Nume di Ostia, dal 16 al 25 marzo, la Compagnia Gli Squilibristi presenterà una commedia inedita in Italia, Nicole alla finestra, del drammaturgo francese Arnaud Delepierre.

All’interno di un ospedale psichiatrico, due curiosi personaggi si apprestano a compiere un’impresa entusiasmante, ricalcando le gesta epiche e folli di celebri predecessori letterari.

Un’avventura in cui realtà e finzione si mescolano inesorabilmente, tanto da domandarsi quanto sia possibile determinare il confine tra pazzia ed eroismo.

Una dualità sottolineata da ogni elemento sul palco, dalla scenografia ai caratteri dei personaggi, spesso misteriosi, che li accompagnano.

Il coraggio di credere nelle proprie idee inseguendo il sogno di un cambiamento possibile: questo è ciò che rende Nicole alla finestra un viaggio divertente, ironico e commovente e che, come afferma la regista, Jessica Pacioni, “mette in risalto gli ideali ormai dimenticati di una società corrotta e assenteista, ma allo stesso tempo, il valore della fiducia e dell’amicizia.”









La compagnia

Gli Squilibristi nascono nel 2015, dopo varie esperienze artistiche nazionali e internazionali.

Tra i loro spettacoli ricordiamo Corto circuito, scritto da Piero Olivieri, testo premiato, nel 2010, al Festival di drammaturgia contemporanea internazionale del Teatro Stabile di Genova e rappresentato, tra gli altri, dagli allievi dell’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica Silvio D’Amico, nel 2017 al teatro India di Roma.

Tra gli altri successi della compagnia, Babylon, sempre scritto da Olivieri, Last minute di Adriano Bennicelli e Leggende romane, scritto a quattro mani da Micaela Sangermano e Jessica Pacioni.

La compagnia si distingue per versatilità e varietà di linguaggi, con proposte sempre originali che spaziano dal comico al drammatico, suscitando l’apprezzamento di diverse fasce di pubblico.







dal 16 al 25 marzo

venerdì e sabato, ore 21

domenica, ore 18



Teatro Fara Nume

Via Domenico Baffigo, 161 - Ostia Lido (Roma)

biglietti: intero 15 euro, ridotto 12 euro.

prenotazioni: 3471229607/ 3420735020/06 5612207