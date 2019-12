Nicola Piovani, la musica è pericolosa: concerto di Capodanno 2020

Dopo un ricco programma di eventi nella sera e nella notte del 31 dicembre, la musica di Nicola Piovani è pronta ad allietare i romani in un raffinato concerto, in programma all'Auditorium Parco della Musica.

Nicola Piovani, concerto del 1 gennaio 2020 all'Auditorium

Il noto compositore presenta La musica è pericolosa, un racconto musicale narrato dagli strumenti che agiscono in scena. Un viaggio musicale in cui Piovani racconta al pubblico il senso dei frastagliati percorsi che l’hanno portato a fiancheggiare il lavoro di artisti come, tra gli altri, De André, Fellini e Magni alternando l’esecuzione di brani teatralmente inediti a nuove versioni di brani più noti, riarrangiati per l’occasione.

Appuntamento all'Auditorium Parco della Musica dal 1 al 3 gennaio 2020 in Sala Sinopoli.

Date e orari del concerto:

MER 1 GEN 2020 | 18:00 | SALA SINOPOLI

GIO 2 GEN 2020 | 21:00 | SALA SINOPOLI

VEN 3 GEN 2020 | 21:00 | SALA SINOPOLI

Per maggiori informazioni: https://www.auditorium.com/evento/nicola_piovani-21245.html