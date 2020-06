"La musica è pericolosa", Nicola Piovani all'Auditorium Parco della Musica

Torna all'Auditorium Nicola Piovani, tra i concerti estivi di Auditorium Reloaded, con "La musica è pericolosa", un racconto musicale narrato dagli strumenti che agiscono in scena.

Un viaggio musicale in cui Piovani racconta al pubblico il senso dei frastagliati percorsi che l’hanno portato a fiancheggiare il lavoro di artisti come De André, Fellini e Magni alternando l’esecuzione di brani teatralmente inediti a nuove versioni di brani più noti, riarrangiati per l’occasione.

Appuntamento in Cavea mercoledì 15 giugno alle 18. I biglietti sono già disponibili su ticketone.it

Per maggiori informazioni: https://www.facebook.com/events/793305627867136/