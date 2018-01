Nicola Mingo Swinging Quartet: omaggio a Wes Montgomery

Venerdì 26 gennaio al Charity Café Nicola Mingo andrà in scena con il suo quartetto omaggiando il grandissimo Wes Montgomery. Mingo si è oramai caratterizzato, nel variegato panorama jazzistico europeo, come uno dei migliori chitarristi bebop oggi in attività, con un'intensa ed ampia produzione discografica (7 CD a suo nome) ed una rilevante presenza nell'ambito di Festival jazz e rassegne nei migliori jazz club di Italia.



Il suo fraseggio, a note staccate, risulta sempre quanto mai fluido e originale, memore dell’insegnamento dei grandi del jazz e quindi in grado di coinvolgere l’ascoltatore in un viaggio nel tempo di straordinario fascino. Nel suo Wes Montgomery Project, Mingo si avvale di un trio di grande rilievo del jazz italiano ed internazionale: Giorgio Rosciglione al contrabbasso, Gegè Munari alla batteria ed Andrea Candela al pianoforte.



La scaletta prevede l'esecuzione di composizioni originali del chitarrista in chiaro stile modern mainstream e alcuni celeberrimi standard quali JINGLES, ROAD SONG, FOUR ON SIX, THE THUMB, tutti a firma del chitarrista di Indianapolis, tratti dagli ultimi lavori discografici di Mingo, in particolaree Remember Clifford e Swinging, entrambi pubblicati per Universal Music - Emarcy Jazz.



Charity Café

Via Panisperna 68

Inizio concerto ore 22:00



Nicola Mingo, Chitarra

Ettore Carucci, Piano

Giorgio Rosciglione, Contrabbasso

Gegè Munari, Batteria