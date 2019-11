Nicola Mingo Blues Travel in concerto al Charity Café

Nicola Mingo, presenta tutti i brani contenuti nel nuovo cd "BLUES TRAVEL"(AlfaMusic 2019), un viaggio musicale nel Blue Note sound tipico del jazz anni Sessanta, del quale vuol riprodurre l’atmosfera, spesso ottenuta in registrazioni storiche effettuate live. Le tappe del viaggio hanno come denominatore comune il Blues non inteso in senso comune, ma nel suo significato strutturale; ogni brano, infatti, rappresenta un modo particolare di intendere il blues e le blue notes.



Si passa attraverso la scrittura di autori quali Harold Mabern, Kenny Dorham, Kurt Weill ed, in particolare, i chitarristi Wes Montgomery, Joe Pass e George Benson. Ai brani “storici” si affiancano, nel viaggio composizioni originali di Mingo, ispirate al Blue Note sound con dediche ad Art Blakey, Freddie Hubbard, Wes Montgomery, Joe Pass e al nostro bluesman Pino Daniele. Mingo si è oramai caratterizzato, nel variegato panorama jazzistico europeo, come uno dei migliori chitarristi bebop oggi in attività, con un’ intensa ed ampia produzione discografica (8 CD a suo nome) ed una rilevante presenza nell’ambito di Festival jazz e rassegne nei migliori jazz club di Italia.



Il suo fraseggio, a note staccate, risulta sempre quanto mai fluido e originale, memore dell’insegnamento dei grandi del jazz e quindi in grado di coinvolgere l’ascoltatore in un viaggio nel tempo di straordinario fascino. Nel suo BLUE NOTE Project, Mingo si avvale di un trio di grande rilievo del jazz italiano ed internazionale: Giorgio Rosciglione al contrabbasso, Gegè Munari alla batteria e Leonardo Borghi al pianoforte. La scaletta prevede l’esecuzione integrale di tutto il nuovo lavoro discografico di Nicola Mingo.



Charity Café

Via Panisperna 68

Inizio concerto ore 22:00

Ingresso 8 euro con prima consumazione

Per info: 06.47825881



Line-up

Leonardo Borghi: piano

Nicola Mingo: chitarra

Giorgio Rosciglione: contrabbasso

Gegè Munari: batteria