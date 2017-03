"Ognisogno", Nico Sambo live a Le Mura

"Ognisogno" arriva per la prima volta nella Capitale. Domenica 12 marzo il cantautore e polistrumentista livornese Nico Sambo presenterà sul palco del club "Le Mura", in via di Porta Labicana 24, il suo ultimo disco, prodotto da Nicola Fantozzi per l’etichetta Cappuccino Records/Audioglobe e frutto della collaborazione con Lucio Tirinnanzi, che ha scritto la maggior parte dei testi.

Il sax e il pianoforte di Davide Morelli, l'organo e il sostegno elettronico di Valerio Ianitto, il basso di Alessandro Quaglierini e la batteria di Federico Melosi arricchiranno e si intersecheranno alla voce e alle corde della chitarra di Nico, componendo il magico e raffinato viaggio in dieci tracce di "Ognisogno".

Dopo le atmosfere oniriche e di intensa esplorazione del proprio io che hanno caratterizzato il primo singolo "America Isterica", è ora online anche il secondo estratto dall'album, "Connessioni instabili". Protagoniste due persone lontane – ognuna in cerca delle proprie ambizioni e della propria felicità – che cercano di comunicare e di illudersi di essere vicine, quando in realtà non lo sono. Un racconto della difficoltà dei rapporti umani nel mondo contemporaneo in un video che contrappone l'affascinante ma spesso alienante formicaio umano di Tokyo alla quiete della provincia toscana, facendo della distanza geografica una metafora della distanza relazionale.