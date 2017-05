Nicky Siano, l’eroe dello Studio 54 a Roma

Domenica 21 maggio Ballroom 2017 chiude con un vero e proprio appuntamento con la storia: protagonista della serata finale di BALLROOM 2017, una leggenda vivente come Nicky Siano, l’eroe dello Studio 54, che negli anni Settanta letteralmente inventò la cultura dance tutta.

NICKY SIANO. Parlare di Nicky Siano significa ripercorrere la storia della “dance culture”, dalle sue origini, nella New York anni Settanta, fino ai giorni nostri. A soli 16 anni, Siano è già tra le colonne del Loft, il club fondato da David Mancuso nel 1970, da cui originerà un nuovo modo di concepire la notte e il ballo.

Nel 1973 dà vita a un altro locale di culto come The Gallery, per poi diventare, a partire dal 1977, il primo resident dj dello Studio 54, la mitica discoteca di Manhattan, rifugio di icone del calibro di Andy Wharol, Grace Jones, Diana Ross e gli Chic.

Tra i pionieri del turntablism – l’arte di “miscelare” i dischi – Siano è una figura senza la quale la storia della discomusic semplicemente non sarebbe la stessa. Il New York Magazine l’ha inserito nella lista delle “100 persone che hanno cambiato il volto di New York”, e chiunque abbia imparato ad amare la musica e la cultura dance gli deve, se non tutto, quasi.