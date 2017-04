Nicky Jam in concerto all'Atlantico Live

Il pioniere della musica latin urban sarà di scena a Roma il prossimo 14 Aprile presso l'Atlantico Live!. È conosciuto in tutto il mondo come il pioniere della musica latin urban: NICKY JAM, artista multiplatino che vanta, tra i numerosi riconoscimenti collezionati nella sua carriera, 1 Latin Grammy, 7 Latin Billboard Awards e 3 Latin American Grammy; torna sulle scene internazionali con il nuovo album "Fénix" supportato dal singolo "El Amante" che segue i successi di "El Perdón", con Enrique Iglesias, e "El Ganador". Nicky Jam presenterà dal vivo - in due infuocati concerti a Napoli e Roma - i brani del nuovo album nel quale compaiono tra gli altri i featuring di Plan B ("Por El Momento"), Sean Paul e Konshens ("Amor Prohibido"), J Balvin (Superhéroe), e naturalmente Enrique Iglesias con la mega-hit dell'estate scorsa "El Perdon". Nicky Jam è anche protagonista al cinema con Vin Diesel in xXx - Il ritorno di Xander Cage (xXx: Return of Xander Cage) un film diretto da D. J. Caruso che è il terzo capitolo della serie, iniziata nel 2002 con xXx e proseguita nel 2005 con xXx 2: The Next Level.