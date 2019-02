I Nick Mason's Saucerful of Secrets portano i Pink Floyd a Rock in Roma

Nick Mason's Saucerful of Secrets suoneranno le canzoni dei Pink Floyd in uno show incredibile che toccherà anche l’Italia e si esibiranno martedì 16 luglio al ROCK IN ROMA, presso la Cavea dell’Auditorium Parco della Musica.

Nick Mason's Saucerful of Secrets comprende Nick Mason, Gary Kemp, Guy Pratt, Lee Harris e Dom Beken.

Nick Mason's Saucerful of Secrets in concerto a Roma

Si tratta di un concerto unico per celebrare i primi lavori musicali dei Pink Floyd, che includono i brani tratti dagli album 'The Piper At The Gates of Dawn' e 'A Saucerful Of Secrets’.

Pochissime band al mondo sono state rilevanti culturalmente nel mondo come i Pink Floyd, uno dei gruppi con più dischi venduti di tutti i tempi. NICK MASON è uno dei fondatori e l’unico membro ad aver sempre fatto parte del gruppo, in tutti gli album e performance live.

Pochissime band al mondo sono state rilevanti culturalmente nel mondo come i Pink Floyd, uno dei gruppi con più dischi venduti di tutti i tempi. NICK MASON è uno dei fondatori e l’unico membro ad aver sempre fatto parte del gruppo, in tutti gli album e performance live.

Biglietti per Nick Mason's Saucerful of Secrets a Roma

I biglietti per il concerto saranno disponibili a partire dalle ore 10.00 di lunedì 11 febbraio su www.rockinroma.com, www.ticketone.it e www.ticketmaster.it, e nei punti vendita autorizzati Ticketone dalle ore 10.00 di giovedì 14 febbraio.