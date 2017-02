Nick Cave & The Bad Seeds live a Roma

Nick Cave & The Bad Seeds hanno annunciato un tour di otto settimane in Europa e Regno Unito, che partirà il prossimo 24 settembre.

Con questo nuovo tour i fan europei potranno ascoltare dal vivo, per la prima volta, le canzoni del nuovo album, Skeleton Tree, oltre naturalmente ai grandi classici di Nick Cave & The Bad Seeds. L’ultimo tour di Nick Cave & The Bad Seeds in Europa risale al 2014.

Sul palco ci saranno Nick Cave, Warren Ellis, Martyn Casey, Thomas Wydler, Jim Sclavunos, Conway Savage, George Vjestica e Larry Mullins.

Skeleton Tree, sedicesimo lavoro discografico di Nick Cave & The Bad Seeds, è stato pubblicato lo scorso Settembre, il giorno successive alla premiere di One More Time With Feeling – il film diretto da Andrew Dominik (Chopper, The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford) sulla realizzazione dell’album. Skeleton Tree ha debuttato al numero 1 delle classifiche di 8 paesi, e nella Top 5 di altri 11 (oltre a numerose Top 20). L’album ha guadagnato alla band la posizione più alta in Gran Bretagna (numero 2) e negli Stati Uniti (27), ed è stato certificato Disco d’Argento in UK. Recentemente nominato per un BRIT Awards nella categoria Best International Group, Nick Cave & The Bad Seeds sono uno dei gruppi più apprezzati dalla critica e hanno venduto oltre 5 milioni di album in tutto il mondo. Ancora oggi sono uno dei gruppi più interessanti e importanti al mondo, e hanno influenzato migliaia di artisti.