Nick Cave & The Bad Seeds, concerto rimandato al 2021

In seguito allo stato d'emergenza relativo alla diffusione del Covid19, lo spettacolo di Nick Cave & The Bad Seeds previsto per l’11 Giugno 2020 è stato rinviato al 31 Maggio 2021. A comunicarlo la D’Alessandro e Galli e Musica per Roma.

In conseguenza della indisponibilità della Cavea Auditorium lo show cambierà location e avrà luogo al Palazzo dello Sport di Roma. Il cambio di location favorirà la disponibilità di nuovi biglietti che verranno messi in vendita a breve.

Rinvio concerto e biglietti: tutti i dettagli

I biglietti per lo spettacolo di Giugno 2020 rimarranno validi per la data di Maggio 2021. Di seguito alcune indicazioni per i possessori di

biglietto.

- Tutti gli spettatori verranno riposizionati al Palazzo dello Sport nelle stesse categorie di prezzo previste per la Cavea Auditorium. Gli spettatori di parterre avranno accesso al settore analogo mentre i posti a sedere verranno riposizionati nelle tribune del Palazzo dello Sport.

- Gli spettatori con i biglietti con la dicitura Parterre accederanno al Parterre del Palazzo dello Sport di Roma senza dover fare alcun cambio o richiedere segnaposto.

- I possessori di biglietto acquistato online tramite il sito www.Ticketone.it o call center Ticketone per settori numerati (“TRIBUNA CENTRALE”, “TRIBUNA MEDIANA”, “TRIBUNETTA ALTA”) saranno contattati via e-mail, dal mese di settembre in poi, e verrà assegnato loro un nuovo posto per il Palazzo dello Sport.. Il giorno dello spettacolo sarà strettamente necessario per l’accesso il biglietto originale con la dicitura “Auditorium Parco della Musica – Cavea” oltre che la mail ricevuta da Ticketone o dall'organizzazione con i dettagli del nuovo posto

- I possessori di biglietto acquistato presso i punti vendita del circuito Ticketone per settori numerati (“TRIBUNA CENTRALE”, “TRIBUNA MEDIANA”, “TRIBUNETTA ALTA”) dovranno inviare un’e-mail all’indirizzo info@musicaperroma.it con Settore, Fila, Posto e Nome/Cognome indicati sul biglietto al fine di ricevere, a partire dal mese di settembre, un’email di risposta col nuovo posto assegnato. Il giorno dello spettacolo sarà strettamente necessario per l’accesso il biglietto originale con la dicitura “Auditorium Parco della Musica – Cavea” oltre che la mail ricevuta da Ticketone o dall'organizzazione con i dettagli del nuovo posto

- I possessori di biglietto acquistato presso il botteghino dell’Auditorium per settori numerati (“TRIBUNA CENTRALE”, “TRIBUNA MEDIANA”, “TRIBUNETTA ALTA”) dovranno inviare un’e-mail all’indirizzo info@musicaperroma.it con Settore, Fila, Posto e Nome/Cognome indicati sul biglietto al fine di ricevere, a partire dal mese di settembre, un’e-mail di risposta col nuovo posto assegnato.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il giorno dello spettacolo sarà strettamente necessario per l’accesso il biglietto originale con la dicitura “Auditorium Parco della Musica – Cavea” oltre che la mail ricevuta da Ticketone o dall'organizzazione con i dettagli del nuovo posto TicketOne è l’unico circuito autorizzato alla vendita di biglietti per i concerti italiani di Nick Cave & The Bad Seeds. Non saranno presi in considerazione biglietti acquistati attraverso altri canali non autorizzati. Termini e Condizioni sui siti Ticketone.it e Dalessandroegalli.com