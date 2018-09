New york academy – Freedance: a Cinecittà World l’anteprima mondiale

Cinecittà World, il Parco divertimenti del Cinema e della TV di Roma, Domenica 9 settembre alle 16 ospita presso il Teatro 1 l’anteprima mondiale di New York Academy – Freedance, il colorato e dinamico dance movie che celebra la danza, sequel del già noto New York Academy.

New york academy – Freedance a Cinecittà World

I visitatori di Cinecittà World avranno la possibilità di vedere gratuitamente (fino ad esaurimento posti) e in anteprima mondiale il film, alla presenza esclusiva del regista Michael Damian, e con il contributo sul palco di alcuni tra i migliori ballerini italiani, come Steve LaChance – con un’esclusiva performance di danza del corpo di ballo della sua scuola “LaChance Ballet” - Alice Bellagamba e i talent, Pamela Canessa, Emma e Francesca Del Toro, Vittoria Marcov, Giulia Pauselli, Angelo Recchia, Marcello Sacchetta e Gessica Taghetti.

New York Academy – Freedance

In New York Academy – Freedance, il pubblico conoscerà personaggi completamente nuovi e una storia ancor più entusiasmante: giovani artisti che, per realizzare i loro sogni, sono disposti a tutto, anche a sacrificare l’amore.

Passione, amicizia, amori e tradimenti prendono vita con le coreografie del premio Emmy, Tyce Diorio. Straordinari gli attori, la Star Disney Thomas Doherty (Descendants 2) Harry Jarvis (Spaceship), Juliet Doherty (On Pointe) e Jane Seymour (Agente 007 – Vivi e lascia morire).

NEW YORK ACADEMY - FREEDANCE porta in sala dal 13 settembre un’energia pazzesca tra musica d’avanguardia e balli spettacolari, con oltre 60 ballerini da Londra, Parigi e New York per un film che rinnova il successo di Step Up e New York Academy.