New Year's Rome Parade: sfilano bande, majorette e artisti di strada

New Year's Rome Parade - Festeggia dieci anni la Rome New Year’s Day Parade e Destination Events, la società londinese ideatrice del progetto in collaborazione con il team americano Youth Music of the world, organizzerà anche per questa edizione una spettacolare sfilata nella città eterna, in programma per il primo dell’anno nel cuore della Capitale.

La parata di quest’anno si ripromette di essere ancora più spettacolare con alcune delle più prestigiose marching bands americane che si incontrano con bande italiane, majorette, artisti di strada e gruppi di danza per intrattenere, nel corso del primo dell’anno la folla presente nel circuito del Tridente romano, attraversando le principali e più rinomate strade dello shopping: Via del Corso, Via dei Condotti, Via del Babuino, Via di Ripetta e, punto di partenza e chiusura, Piazza del Popolo.

"Roma, la maestosa città eterna con il suo patrimonio storico e artistico, animata da un’atmosfera metropolitana, dinamica e vivace ci ha fornito lo sfondo ideale per allestire un’entusiasmante manifestazione internazionale della musica che si svolge il primo dell’anno" – cosi spiega Lizzie Bone, direttrice per le operazioni in Europa di Destination Events. L’evento di punta dell’organizzazione, la London’s New Year’s Day Parade ha luogo lo stesso giorno, come anche l’altra iniziativa realizzata dalla società, La Grand Parade de Paris on the Champs Elysées a Parigi.

Tra le bande musicali americane in parata sfileranno le seguenti: Archbishop Riordan High School Crusader Marching Band (San Francisco, California); Birmingham Seaholm High School Marching Band (Birmingham, Michigan); Germantown High School Marching Band e Germantown High School Band (Germantown, Wisconsin); Manatee "Hurricanes" and Fleming Island "Golden Eagles" High School Marching Bands (Bradenton,Florida); Marshall University Marching Thunder (Hungtinton, West Virginia); The University of Northern Iowa Panther Marching Band (Cedar Falls, Iowa); University of South Florida “Herd Of Thunder” Marching Band, University Of South Florida “Wind In Rome” (Tampa, Florida); The ‘Robert W. Woodruff’ Marching Band from Woodward Academy, Woodward Academy Symphonic Band, Woodward Academy Jazz Band (College Park, Georgia).

Tra le italiane sul percorso parteciperanno: la Banda Musicale Coreografica ‘Feronia’ di Capena, l’Associazione Musical Bandistica ‘Città’ di Cave’, la Banda Musicale ‘Giuseppe Verdi’, il Gruppo Bandistico Cerite, la Banda Musicale Comunale ‘Luigi Gardini’, il Complesso Bandistico ‘Cav. M. Mecheri’ e il Complesso Bandistico ‘V. Cipriani’.

Presenti anche i Figuranti Corteo Storico Uomini Medioevali, il Gruppo Storico Romano e Gladiatori, e la Compagnia di Ludika 1243 che, in collaborazione con il Teatro Ygramul e Tradirefare Teatro, porterà giocolieri, artisti di Bolla di Sapone, Trampolieri e Giullari.

L’ingresso alla manifestazione è libero.

NEW YEAR’S ROME PARADE

Domenica 1 gennaio 2017

Ore 15,30 – 18

Piazza del Popolo, Roma

Accesso libero a tutti