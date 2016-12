New year massive party – Circus edition

Il Capodanno del Warehouse sarà una maratona di dodici ore con Karmageddon, LaRoboterie e deejay protagonisti della scena rave nazionale e internazionale. Oltre venti deejay e sound che si alterneranno, tra visual e raggi laser, per lasciare alle spalle il 2016 e salutare l'alba del nuovo anno. A esibirsi nelle due sale del Warehouse saranno: Juliàn Végàs Nonem, Empatysm Capscore Capule Corp, Lele Inos, VIPER, DAFX, The Slackers, UNDERMATIC vs SUNDREENO, PSYCHO, SLIDE, ST.ROBOT. Proveniente dall'esperienza nei rave di tutto il mondo, questo esercito tekno è pronto a far ballare il Warehouse durante la notte più lunga dell'anno.