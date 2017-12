New Year Jazz Combo, il Capodanno jazz dell'Elegance Cafè

Due grandi voci jazz della Capitale, quelle di Valeria Rinaldi e Pierluca Buonfrate, si esibiranno sul palco dell'Elegance Cafè jazz club nella notte di Capodanno, accompagnate da una band di grande talento che vedrà sul palco anche Luca Filastro, uno dei più giovani talenti del piano jazz contemporaneo. Tutto questo è il New Year Jazz Combo, con un repertorio che spazierà dalle melodie del jazz tradizionale degli Anni '20 e '30, alle celebri composizioni dei musical, per trascorrere una sera di divertimento accompagnati da ottima musica. Lo spettacolo sarà accompagnato con le prelibatezze scelte dallo chef Gabriele Cordaro, unite al mixology bar del maestro Anton Khella.

Sul palco Valeria Rinaldi (voce), Pierluca Buonfrate (voce), Luca Filastro (piano), Giuseppe Ricciardo (sax), Vincenzo Florio (contrabbasso) e Emanuele Zappia (batteria).



Domenica 31 dicembre

Ore 20 (cena) / 23 (concerto)

Elegance Cafè Jazz Club

Via Francesco Carletti, 5 - Roma

Euro 165 (concerto e cenone) / 50 (concerto e prima consumazione)

Infoline 0657284458