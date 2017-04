New Talents Jazz Orchestra: omaggio a Massimo Urbani

L'orchestra residente New Talents Jazz Orchestra presenta un tributo al grande sassofonista italiano, Massimo Urbani, fonte d’ispirazione per i musicisti di questa e delle generazioni future. Massimo è stato un talento naturale in grado di riuscire con semplicità in tutto ciò che affrontava, come fosse un gioco, producendo grande enfasi espressiva e tecnica. Il miglior modo per celebrato è ospitare giovani solisti nazionali, inclusi i musicisti della New Talents Jazz Orchestra, così da rappresentare il talento italiano nella maniera con cui Max avrebbe voluto. A rendere più affascinante la kermesse, testimonial e “special guest” Maurizio Urbani.

Il repertorio vedrà i brani più rappresentativi di Max e alcune delle sue composizioni, con arrangiamenti realizzati da Mario Corvini, Maurizio Miotti e i giovani della NTJO: Riccardo Nebbiosi e Nicola Tariello più un altro giovane arrangiatore Alessandro Inglese e Letture dell’autrice, Paola Musa, tratte dal libro biografico di "Go Max Go".