New Talents Jazz Orchestra alla Casa del Jazz

New Talents Jazz Orchestra, Special guest Enrico Pieranunzi, è in arrivo alla Casa del Jazz, in occasione di Summertime 2019 - rassegna dell'estate a Villa Osio - il prossimo 6 luglio.

Prima volta assoluta che si esegue in Italia, con una jazz orchestra, formata da giovani talenti, un lavoro con Enrico Pieranunzi interamente dedicato alle sue composizioni. Molti sono i lavori realizzati da Pieranunzi per le grandi formazioni jazz orchestrali, partendo dagli anni '80 per Art Farmer fino ad arrivare al recente lavoro realizzato con la Brussels Jazz Orchestra, “The Music of Enrico Pieranunzi”. Lavoro che verrà registrato a settembre 2019 con l’etichetta, tra le più importanti in Europa, per la “Parco della Musica Records”.