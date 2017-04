New Talents Jazz Orchestra: Miles Chronicles. La New Talents Jazz Orchestra è la nuova orchestra residente jazz di Musica per Roma diretta da Mario Corvini che nell’arco delle Stagioni delle Arti presenterà una serie di concerti e ospiterà grandissimi solisti del panorama jazz.

Miles Davis è sicuramente il più importante e influente trombettista della storia del jazz, con una capacità unica di avere uno sguardo attento a tutto ciò che lo circondava e alle novità che di volta in volta si presentavano. In questo concerto, Claudio Corvini, uno degli interpreti più profondi del panorama jazzistico italiano, interpreta insieme alla New Talents Jazz Orchestra brani come Budo, Straight No Chaser, La Nevada Blues, Milestones, per poi passare al Miles elettrico degli anni '60, con le celebri e memorabili sessioni di Miles Ahead e Sketches of Spain.