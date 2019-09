Il “New Soul Project” al Risto-Teatro Primo Piano

Sabato 28 settembre alle ore 22:00 il “New Soul Project” apre la stagione musicale del teatro Altro Spazio di via tiburio 33 a Roma, che cambia veste, diventando il Risto-Teatro Primo Piano.

Il New Soul Project proporrà al pubblico una selezione di brani Soul/R&B/Funk da Eric Benet, Christon Gray, Frank MCcomb a riletture di Michael Jackson, Toto, tutto in con un sound moderno e ricco di groove.



Grande novità per i New Soul Project sarà la prestigiosa presenza alla voce della talentosa Piera Pizzi, vocalist che si è messa in luce per le sue grandi doti tecniche ed interpretative. Vanta collaborazioni con Marina Rei, Gloria Gaynor, Gianni Morandi e Ron, oltre ad essere stata solista del “Bronzeville Gospel Choir” con Harold Bradley e Jho Jhenkins e lead vocale della band acid jazz “Positive Power”.



Per l’occasione il groove irresistibile del New Soul Project si svolgerà in una cornice d’eccezione, il Risto-Teatro Primo Piano, aperto già da venerdì 13 settembre, il quale nasce dall’esigenza di creare uno spazio accogliente che coniughi il buon cibo e il vino di qualità con l’arte, sia essa sotto forma di teatro, musica o danza. Lo spazio si trova all’interno di un complesso anni ‘60 in cui il vintage e l’archeologia industriale la fanno da padroni, con alcuni ammiccamenti al moderno.



La cucina proposta guarderà alla tradizione in una chiave nuova, sperimentando sapori e accostamenti di cibo che lasceranno sicuramente sorpresi gli avventori. Inoltre, la selezionata cantina dei vini darà un tocco ulteriormente inusuale al menù per un originale percorso di combinazione tra il cibo e il nettare di Bacco. Grazie alla sua ampia offerta di vini convenzionali e naturali, oltre alla molteplice scelta di distillati e cocktail, Primo Piano vuole anche proporsi come luogo di incontro per il dopocena.



Il ristorante sarà aperto mercoledì, giovedì, venerdì e sabato sera dalle ore 19.30, la domenica per il brunch dalle ore 11.30 fino alle 15.00.

Per la parte artistica è in programma fino a dicembre un calendario di concerti e di performance teatrali.

Per info: https://www.facebook.com/primo1piano/ tel. 393.9075005

A disposizione parcheggio ampio e gratuito

Gallery