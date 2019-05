Il 31 maggio 2019, presso il teatro "Altro Spazio", via Tiburno, 33 00157 Roma, avrà luogo il debutto del nuovo progetto, "New Soul Project", del batterista/percussionista Leonardo D'Angelo.



Leonardo non è infatti nuovo alla musica Black essendo tra i fondatori della storica band romana Adika Pongo, con la quale a militato molti anni e partecipato a parte del materiale del loro primo disco edito in UK. Leonardo sarà affiancato da altri musicisti dal curriculum ricco come Roberto Zamporlini al basso, Ricky Mazzamauro al piano, Angelo Silvetri alla chitarra elettrica, Max Diotallevi al sax, Luca Giustozzi al Trombone e Elena D'Angelo al coro....La voce è affidata invece ad un eclettico cantante/attore, da anni sulla scena romana, Mauro Sudano.



Durante la serata del 31 Maggio si avvicenderanno sul palco anche molti amici musicisti e cantanti come Costantino Ladisa, sax degli Adika Pongo, Anna Ventrone, Elisa Costanzo e Eleonora Candido..

