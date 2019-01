New Opening Scarpamondo – Centro Commerciale Aura

Scarpamondo apre un nuovo store a Roma: il decimo nel Lazio dove il marchio Scarpamondo è ormai una realtà consolidata come in molte altre regioni italiane. Una continua scoperta, un viaggio entusiasmante all’interno delle tendenze di stagione e dell’eleganza senza tempo. Nei megastore Scarpamondo vi aspetta un’esperienza di shopping unica per la qualità dei prodotti e la varietà dell’offerta.

Le scarpe più fashion, le it-bag più glamour, i must have dello sport e del viaggio…

I nostri punti vendita accolgono tutta la famiglia con un’accurata selezione dei marchi italiani e internazionali tra i più fashion GEOX, NEROGIARDINI, CLARK’S, LUMBERJACK, IGI & CO, SHEEN, PATTI DI LUNA, BUGATTI e tanti altri. E poi lo sport, un incredibile assortimento di scarpe, pelletteria e abbigliamento sportivo per grandi e piccoli: NIKE, ADIDAS, VANS, PUMA, NEW BALANCE e molti altri che potrete scoprire direttamente nel nuovo megastore in viale di Valle Aurelia.

E come non amare il reparto specializzato dedicato ai più piccoli? Dai primi passi fino all’adolescenza troverete le migliori marche da PRIMIGI a CHICCO e tante altre proposte per ogni momento della giornata dei vostri bambini.

E poi ancora le borse, la piccola pelletteria, il viaggio, insomma un nuovo universo tutto da scoprire per un’esperienza di shopping da vivere con tutta la famiglia, dove esprimere se stessi con stile e creatività!

Cosa aspetti? Vieni nel nuovissimo store Scarpamondo e scatena la tua passione per la moda, lo sport e il viaggio.

Ti aspettiamo in viale di Valle Aurelia 30, all’interno del centro commerciale AURA