New model Today - Finale Internazionale

A Cinecittà World, il parco divertimenti del Cinema e della TV, le Top Model di domani! Il contest che ha incoronato star del calibro di Charlize Theron, Lorena Forteza, Ester Canadas, Anna Falchi, Georgina Greenville, Bernice Dodd.

Dal 28 Agosto al 2 Settembre, tutti i giorni dalle 11 alle 19, il Parco sarà affollato di bellissime modelle, impegnate sulle attrazioni, shooting fotografici sui set e nelle aree a tema del Parco, in prove di portamento, sfilate e riprese televisive.



Sabato 2 Settembre alle ore 21 live show con passerella al Teatro, 25 finaliste italiane e 20 modelle internazionali per eleggere la new model 2017. In giuria le principali agenzie di management a caccia dei nuovi volti per le campagne pubblicitarie internazionali.