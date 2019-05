New Disorder live al Crash Roma

Con la stessa energia con cui hanno calcato i principali palchi di tutta Europa con all'attivo oltre 150 concerti, i New Disorder propongono nella suggestiva location del Crash Roma un set acustico comprendente i brani del nuovo album "Mind Pollution" e i maggiori successi dei precedenti lavori insieme a una selezione di cover appositamente rivisitati per il pubblico del Crash.



Mercoledì 5 giugno la band si esibirà al Crash Roma, il nuovo e suggestivo locale nel cuore del quartiere Trieste, per una serata di grande musica.



Si tratta di uno degli appuntamenti firmati Crash [A]live, la rassegna musicale basata su un nuovo concept di esperienza artistica, in cui la musica dal vivo - in unplugged e in prima serata - sposa la degustazione di vini di qualità, birre selezionate e prodotti gastronomici della tradizione. Ne emerge una nuova esperienza di fruizione della musica live, in un salotto intimo e informale, dove pubblico e artisti vivono e alimentano momenti di contatto e scambio.



Crash Vibes & Wines è drink, food e musica dal vivo. Il meglio dell'eccellenza enogastronomica del territorio, tra innovazione e buona tradizione. La tradizione del gusto, quello genuino di un tempo, si rinnova rivoluzionando il concept di degustazione e ospitalità.



I prodotti tipici locali che celebrano ed esaltano la memoria del territorio, riscoprono una nuova anima fatta di innovazione e sperimentazione. Un incontro scontro scandito a ritmo del crash, il piatto della batteria che in musica chiude una fase musicale e ne apre un’altra, definisce rotture e cambiamenti.“