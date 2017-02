New Disorder - Everlasting Fall in concerto

Il Mentelocale 2.0 è lieto di presentare 11 febbraio 2017: New Disorder in concerto La band nasce a Roma nell'aprile 2009, proponendo da subito brani originali che riassumono le diverse esperienze musicali dei componenti, influenze che vanno dall'Alternative Rock al Metal, al Punk, con testi esclusivamente in lingua inglese. I 5 membri provengono, infatti, tutti da precedenti esperienze musicali significative in alcune importanti band della scena rock e metal della capitale, e si propongono come una delle realtà romane in più forte ascesa nel genere Alternative Rock/Metal. aprirà la serata Everlasting Fall Gli Everlasting Fall sono una band Alternative italiana. Le esperienze musicali dei componenti sono molto eterogenee e questo rende la composizione aperta a tutte le possibili fantastiche sfumature musicali. Hanno pubblicato il 10 settembre 2015 il loro primo EP "Songs of the Bedroom" completamente auto-prodotto, contenente tracce originali in lingua italiana ed inglese. Attualmente la band è attiva nella composizione di canzoni proprie ed è impegnata nella ricerca di una produzione musicale. ------------------------------------------------------------------ La serata inizierà alle ore 22.00 Ingresso riservato ai soci con tessera gratuita Per ulteriori informazioni: http://www.mentelocaleliveclub.it https://www.facebook.com/Mentelocale20