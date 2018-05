Nevruz Live a L'Asino che Vola

S'intitola "Il Mio Nome è Nessuno" il terzo e nuovo album di Nevruz, che verrà presentato in esclusiva l'11 maggio a Roma nella splendida e calorosa cornice de L'Asino Che Vola, per una serata suggestiva che si preannuncia interessante per le variegate forze che saranno messe in campo ad omaggiare creatività e contaminazione.



L'album è un'accattivante esplorazione di stili e contaminazioni sonore, un emporio della musica, un museo nel quale celebrare l'incontro e la pace tra generazioni: un percorso di riscoperta dei maestri interiori, spirituali e di quelli artisticamente di riferimento.



Prodotto da Alberto Benati dei Ridillo, edito dalla Molto Recordings, il disco si propone come un forziere pieno di brani eclettici e di grande qualità dai sentori rock, jazz, progressive, blues, pop, new wave e dalla forte matrice cantautorale. Collaborano alla realizzazione dei brani accreditati strumentisti di fama nazionale ed internazionale.



In apertura di serata con il loro prog rock psichedelico i Runaway Totem, ospite speciale Gianni Leone del Balletto di Bronzo Official.