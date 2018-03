Neuqua Valley High School Festival Band (85 musicisti) alla Chiesa Valdese

Nella Chiesa Evangelica Valdese di Piazza Cavour la banda della Neuqua Valley High School si esibirà in concerto con West Side Story di L. Bernstein, Overture da Nabucco di G. Verdi, Florentiner March J. Fucik, Nessun Dorma G. Puccini, Stars and Stripes J.P. Sousa, America the Beautiful S. Ward, Duke Ellington in Concert D. Ellington, Canzon Septimi toni No.2 G. Gabrieli.

Appntamento sabato 24 marzo, con inizio concerto a partire dalle 18.00. L’ingresso è gratuito, si consiglia di arrivare in anticipo per avere la certezza di potersi accomodare nei posti migliori.

La Neuqua Valley High School Festival Band Lake è composta da 85 giovani musicisti studenti dell’omonima scuola superiore situata a Naperville, nello stato americano dell’Illinois che offre un’ampia gamma di programmi musicali e vanta una grande varietà di ensemble vocali e strumentali quali orchestra sinfonica, bande jazz , cori jazz e una marching band.

La scuola ha ottenuto per la sua attività musicale svariati importanti riconoscimenti quali 7 Grammy Awards e il Kennedy Center Award for Excellence in Performing Arts.



I membri della band effettuano spesso tourneè in Europa e recentemente si sono esibiti in Spagna, Inghilterra, Germania, Austria, Repubblica Ceca e nella Repubblica Popolare Cinese.



Per info – 06 53096944 338 5355979