Nettuno wine festival: sul litorale romano si brinda alle eccellenze del territorio

Dal 27 agosto al 2 settembre, la prima edizione della manifestazione enologica della città di Nettuno, organizzata dalla Proloco Forte Sangallo, in collaborazione i Ristoratori di Nettuno



Il festival si terrà a conclusione del ciclo di appuntamenti dell’Estate Nettunese 2018, in concomitanza con la nuova vendemmia, e prevede una settimana di menu degustazione creati appositamente per l’evento con i prodotti tipici del territorio, presso i ristoranti aderenti, che culminerà domenica 2 settembre con una degustazione conclusiva in 8 piazze del centro ed all’interno dello storico Borgo Medievale, sotto la guida di sommelier professionisti, che accompagneranno i visitatori tra i profumi dei calici proposti dalle cantine coinvolte. Nello stesso giorno, tutti i ristoranti del centro proporranno show-cooking e banchi di assaggio gratuiti di finger-food e da abbinare al vino, il tutto accompagnato da musicisti che allieteranno la giornata con ogni genere di musica: reggae, rock acustico, Vocal Improvvisation, Musica da Camera, Musica Classica, Tribal House.



Sebbene il festival sia alla sua prima edizione, si presenta come un progetto ambizioso, che vuole ritagliarsi a pieno titolo uno spazio nei grandi eventi Regionali dedicati al mondo dell’enogastronomia e del vino in particolare. “Con Nettuno Wine Festival non vogliamo solo far conoscere i nostri vini, ma raccontare e tramandare la storia e la cultura della città di Nettuno, che unisce la tradizione marinara a quella contadina. – Ha dichiarato con orgoglio il Presidente Mario Lomartire. – Storicamente abbiamo una lunga tradizione contadina e di produzione vitivinicola, qui non c’era famiglia che non producesse il vero Cacchione nella propria vigna.”







Programma Manifestazione NETTUNO WINE FESTIVAL



Lunedì 27 agosto a Domenica 2 settembre

12:00/14:00 Menu degustazione presso i 30 ristoranti che partecipano all’iniziativa

20:00/21:30 Menu degustazione presso i 30 ristoranti che partecipano all’iniziativa



Domenica 02 settembre

17:00/23:00 Degustazione di piazza con banchi di assaggio gratuiti di vino e finger-food per le vie del centro Città







