Nessuno può tenere baby in un angolo: il giallo al Teatro Villa Pamphilj

Fuori dal riferimento del titolo al film di culto Dirty Dancing , lo spettacolo narra di un omicidio, una donna assassinata vicino ad una pompa di benzina, il suo corpo violato da un’efferatezza che con difficoltà si saprebbe ascrivere al giovane smarrito benzinaio, vittima di una solitudine in cui tuttavia ha saputo costruire un equilibrio, povero forse, di pura sopravvivenza, ma non al punto di trasformarlo in un folle assassino.