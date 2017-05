"Un nessun dove verissimo" di Annalisa De Stefano

interviene l'autrice Annalisa De Stefano con Sanda Pandža Letture di Ornella Amodio A seguire aperitivo minimalista Flavio De Luca è un giovane scrittore di successo, ma per caso: non riesce a dare ai suoi quattro personaggi una storia. Queste ormai non sono soltanto figure di carta imprigionate nei suoi taccuini neri, hanno una vita propria indissolubilmente legata alla sua. Cosa vogliono dirgli? E cosa vogliono dirgli Federica e Silvia? E Pietro, il vecchio libraio che quando Flavio era piccolo, gli ha aperto le porte di un mondo pieno di incanto e di suggestioni? Nel solco scherzoso di un Luigi Pirandello immerso in una nuova chiave romana, "Un nessun dove verissimo"è la cronaca di un risveglio, di una riuscita. Annalisa De Stefano vive a Roma e fa l'avvocato. Questo è il suo primo romanzo. EvArt - Il progetto Nonames Lab NoNamesLab è un progetto di scrittura collettiva che si basa sulla condivisione, sull'ascolto, sull'attenzione, sul rispetto dell'uguaglianza, sull'amore per la lettura; un luogo in cui i partecipanti, attraverso le lezioni, lo studio, gli esercizi, l'elaborazione delle proprie esperienze, possono trovare il modo di dar vita a una storia, di scrivere il loro romanzo. Tutte le informazioni sui corsi di scrittura collettiva sono disponibili sul sito www.nonameslab.it o all'indirizzo nonameslab@libero.it.