Passeggiata storica mirata ad analizzare la controversa figura di Nerone, noto da sempre come pazzo incendiario. Non più crudele dei suoi predecessori e successori, Nerone fu imperatore tanto amato dal popolo quanto osteggiato dal potente Senato e da tutta la classe patrizia. La sua memoria è stata cancellata e attorno alla sua figura aleggiano leggende dal sapore di crudeltà arrivate fino all'età contemporanea grazie agli scrittori più importanti della Roma Imperiale: Svetonio e Tacito. Appuntamento Piazzale Ugo La Malfa, statua Giuseppe Mazzini, ore 15.45 per saperne di più: http://www.romatoday.it/blog/le-anime-di-roma/nerone-millenni-di-calunnie.html Adatta agli amici a 4 zampe! contributo visita: OFFERTA LIBERA!!! Info e prenotazioni: Tel. 3401964054 associazioneculturalecalipso@yahoo.com La prenotazione è obbligatoria, anche per essere avvisati in caso eccezionale di annullamento o modifica di orario. Vi ricordiamo, però, che per prenotare non è sufficiente il "parteciperò" su Facebook. Le adesioni vanno date via e.mail o telefonica, con i nominativi dei partecipanti e comunicazione di eventuale adesione di minori o titolari di riduzioni + numero telefonico come riferimento, entro 12 ore dall'inizio dell'evento al fine anche di consentire il noleggio degli auricolari, come appresso specificato I nostri eventi sono riservati ai Soci. Per associarsi, basta inviare i propri dati anagrafici (nome, cognome, luogo e data di nascita, C.F. e residenza) a mezzo e.mail, sms o telefono. La tessera associativa al costo di € 2,00 con scadenza 31.12.2017 verrà consegnata in occasione della prima partecipazione N.B. per questa visita l'uso delle radio auricolari è indispensabile, svolgendosi per alcune tappe in luoghi rumorosi. Il costo del noleggio dei medesimi è di € 2,00

Gallery