Nerola Rock 2019

Due serate magiche immerse in un caratteristico centro storico a pochi passi da Roma, tra piccole e caratteristiche viette e all'ombra del maestoso Castello Orsini, in un'atmosfera magica in cui si mescolerranno sapori, suoni e colori.



Ogni sera si esibiranno diversi gruppi musicali e fino a tarda notte si potrà mangiare e bere nei vari stand che si inocntreranno lungo il tragitto. Si potranno degustare arrosticini di pecora, salsicce, pizze fritte dolci e salate e berre vino e birra a volontà.



Durante le due serate sarà allestito un mercatino di artigiani locali che si dislocheranno lungo le vie del centro storico ed inoltre verrà aperta una "biblioteca a cielo aperto" dove si potranno comprare e scambiare libri.

I gruppi che si esibiranno nelle due serate, saranno:

Venerdì 26

Le Pietre rotolanti (Cover band Rolling Stones)

Utour (Cover band U2)

Face2Face



Sabato 27

Sonata al vento

Flog

No Brass Trio