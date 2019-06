Neri Marcorè alla Casa del Jazz

Neri Marcorè, l’eclettico attore marchigiano, salirà sul palco della Casa del Jazz, il prossimo 14 luglio, nell'ambito de I Concerti nel Parco 2019.

Un ensemble musicale d’eccezione per condurre il pubblico in un viaggio tra parole e note, che presenta per la prima volta a Roma, in cui racconta e interpreta le più belle canzoni di due maestri della musica cantautorale italiana, Fabrizio De Andrè e Giorgio Gaber.

L'omaggio a De Andrè e Gaber

Un omaggio a due grandi artisti, a cui in passato Marcorè ha dedicato due spettacoli teatrali di grande successo prodotti dal Teatro Archivolto di Genova: Un certo signor G nel 2008 e Quello che non ho nel 2017.