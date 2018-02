I muri dell'Ex Dogana come "tele": ecco il Neon Rave

Il 2 marzo Neon Rave. Le fonti luminose del deposito centrale all'Ex Dogana saranno spente per dare spazio a un grande spettacolo visibile grazie alle luci uv. I muri dell'Ex Dogana saranno “le tele” dove i partecipanti, artisti e non, potranno esprimersi liberamente durante il party.

E questo è solo l'inizio.

Neon Rave all'Ex Dogana

· la performance al neon del corpo di ballo Liaison Dangereuse (FR).

· the neon corner, per apparire dopo l'intervento di mani esperte dipinti dei colori neon visibili solo al buio.

· disegna l'Ex Dogana: open live painting con l'ausilio di vernici uv.

· 2 dancefloors: il primo con il meglio delle hit 80s, il secondo in un vortice in 4/4 tra house e techno (line up to be announced).

· pioggia perenne di bolle uv. Info: Bolle Invasion | Ex Dogana.