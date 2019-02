Nella strada della Dolce Vita c'è Valentine's Dinner

Una serata romantica nella strada della "Dolce Vita". E così il 14 febbraio il Flora Restaurant all’interno del Rome Marriott Grand Hotel Flora (via Veneto, 191- Roma) propone un particolare menu (70 euro a persona bevande escluse) per prendere “per la gola” chi si ama, complice la bravura dello chef Raffaele de Mase, che ha messo assieme ingredienti tutti da provare per una cena davvero speciale.

Un San Valentino, quindi, da trascorrere nell’accogliente e romantica atmosfera del ristorante gourmet romano. Info e prenotazioni: info@florarestaurant.it, 06.48992720.