Giovedì 14 dicembre alle ore 18.30, presso l'Aula magna del Rettorato della Sapienza Università di Roma, si terrà la lezione-concerto "Nella patria della mazurka: Chopin e Szymanowski", che avrà come protagonisti la musicologa Monika Prusak e il giovane pianista polacco Piotr Nowak, che eseguirà brani di Fryderyk Chopin e Karol Szymanowski. L'incontro rientra nel secondo ciclo de "La Sapienza di Chopin", progetto coordinato da Franco Piperno, docente e delegato alle iniziative culturali di Ateneo e promosso in collaborazione con l’ambasciata della Repubblica di Polonia e il supporto dell’Istituto nazionale Fryderyk Chopin di Varsavia e della IUC - Istituzione Universitaria dei Concerti. L'iniziativa intende contribuire alla conoscenza della cultura polacca in seno alla comunità universitaria. Ingresso libero.