"Nel Ventre della Dea" - "Festival della Maza"

Versi e musica, gesto e parola, movimento e ritmo si fonderanno insieme Venerdì 5 Gennaio 2018 al Museo Civico di Lanuvio, grazie alla performance "Nel Ventre della Dea", a cura di Maria Borgese (danzatrice-coreografa), Antonella Rizzo (poetessa pontina) e musiche dal vivo del compositore Theo Allegretti. Si tratta di uno spettacolo itinerante suddiviso in quattro fasi, che ripercorre il mito di Giunone Sospita, dea romana della fertilità a cui è dedicato il tempio di Lanuvio. Lo spettacolo, prodotto dalla Compagnia di e-Motion Gruppo Phoenix, ha una durata di 40' e sarà replicato due volte all'interno della stessa giornata: dalle 17.30 alle 18.15 e dalle 19.00 alle 19.45.

Nel Ventre della Dea si inserisce all'interno di una cornice più grande di eventi, proposti dall'assessorato del comune di Lanuvio, che prevedono anche il primo festival della "Maza", la focaccia di Giunone, ideato da Benedetta Rizzo e dall'Assessorato alla Cultura e Turismo del Comune di Lanuvio, che si terrà alle ore 17:00 nell'aula consiliare del comune di Lanuvio.

Infatti, secondo la leggenda, ripresa anche dallo spettacolo "Nel Ventre della Dea", le fanciulle vergini offrivano una focaccia di farro (la "Maza") al serpente della dea Giunone Sospita. Nel caso in cui, però, la fanciulla non fosse stata vergine, non sarebbe mai tornata dai parenti e l'annata agricola sarebbe stata disastrosa.

La Maza, è una focaccia salata, senza lievito che ben si abbina con olive condite, legumi e carni arrostite. Un'altra variante, prevede che sia dolce e venga usata nei banchetti.