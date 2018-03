Nel cuore del Rione Esquilino / Visita guidata

L’Arco di Gallieno, Santa Prassede, Piazza Vittorio, la Porta Magica sono solo alcuni dei luoghi che disegnano l’identità del Rione Esquilino.



Un quartiere dove le epoche si intersecano e si rigenerano, dove la Roma papalina si incrocia con quella Umbertina, l’esoterismo si nasconde tra i ruderi romani e la modernità riscrive il volto del rione.



Un’occasione unica per entrare nell’anima dell’Esquilino passeggiando tra le sue meraviglie e ascoltando la sua storia nascosta.



Quando:

Sabato 17 Marzo / Ore 16

Appuntamento:

Piazza Vittorio Emanuele 12 a (di fronte alla Parrocchia Sant’Eusebio all’Esquilino)



-------------------------

+++ISCRIZIONE OBBLIGATORIA+++



La quota di partecipazione è di 10 Euro

La quota comprende la Visita guidata

E’ possibile versare la quota di partecipazione sul posto



La quota di partecipazione non comprende

La tessera associativa annuale (Costo 5 Euro)



Per info e prenotazioni:

https://goo.gl/CYkZRx