Domenica 28 gennaio 2018, alle ore 11.00, Roberto Perchiazzi incontrerà i lettori piccoli e grandi al Teatro Trastevere, via Jacopa de' Sette Soli 3, dove presenterà il suo libro "Nel bosco di Linder e altre favole".

Ingresso libero



Una raccolta di favole che condurrà i piccoli lettori tra paesi incantati, fate, elfi, nuvole parlanti e animali straordinari. Un viaggio alla scoperta di paesaggi e personaggi fantastici dei boschi e dell'acqua, per stimolare l'immaginazione e imparare l'importanza dell'amicizia, del rispetto per la natura e della solidarietà.



Per informazioni:

tel. 3404191549

info@agbookpublishing.com

https://www.facebook.com/events/178962936033470/

http://www.agbookpublishing.com/promo/roberto-perchiazzi-nel-bosco-di-linder-e-altre-favole-_70.html