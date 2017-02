Un sorpresa al Teatro L'Aura! Dal 9 al 12 febbraio "NEI PANNI DI UNA DONNA?" con una meravigliosa Luciana Frazzetto per la regia di Massimo Milazzo. La versatile attrice, dopo il successo del suo monologo-cult, "E se il sesso si è depresso?", torna con un nuovo esilarante monologo "NEI PANNI DI UNA DONNA?" scritto a quattro mani con Riccardo Graziosi. Uno spaccato di vita che accomuna un po' tutti noi. "La protagonista è una sartina che tra un orlo e una cerniera, un marito, due figli e un cane, racconta tutto quello che può avvenire in una famiglia normale, ad una donna normale, parlando di figli, di sesso, di internet, di facebook, di vacanze, di suocere, di tutti quelli che se non chattano sembrano morti. Uno spettacolo che abbraccia un pò tutte le nostre storie. Si parla in maniera divertente di tematiche quotidiane viste da una donna che lavora a casa, come questa sartina, ma con un finale a sorpresa. Un racconto semplice e attuale dove ciascuno ci si può ritrovare. Un monologo che mette in scena la quotidianità della vita con le sue manìe, le sue abitudini, i suoi difetti. Decisamente da non perdere! Per maggiori info: http://www.teatrolaura.org/portfolio/nei-panni-di-una-donna/ NEI PANNI DI UNA DONNA? dal 9 al 12 febbraio 2017 Dal giovedì al sabato ore 21 domenica ore 18 al Teatro L'Aura Vicolo di Pietra Papa, 64 (angolo con Via Pietro Blaserna, 37) Roma Zona Viale Marconi info e prenotazioni 0683777148 oppure nuovoteatrolaura@gmail.com