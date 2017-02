Nei luoghi di Caravaggio Michelangelo Merisi da Caravaggio, l'inventore di un nuovo stile di pittura, uno stile vero, dove il protagonista interagisce con il popolo, la povertà, la miseria. Nelle tele del Caravaggio i personaggi sono illuminati da una luce teatrale e immaginati su un palcoscenico intenti a rappresentare il loro spettacolo. Uno stile troppo innovativo, amato da molti ma disprezzato e osteggiato da molti altri. Un disprezzo che porterà il Caravaggio alla disperazione e ad un delitto gravissimo: l'omicidio. Una passeggiata alla scoperta dei luoghi legati alla vicenda del grande artista: la sua casa, la bottega ove ha lavorato, l'osteria, il barbiere, i vicoli....un incredibile viaggio nella Roma del '600 (il percorso prevede l'ingresso in tre chiese, ove sarà possibile ammirare - con spiegazione dettagliata - sei dipinti dell'artista) Appuntamento a Piazza del Popolo, chiesa di Santa Maria del Popolo, alle ore 15.45 Relatrice: Dott.ssa Isabella Leone Adatta agli amici a 4 zampe! Contributo visita: OFFERTA LIBERA! Info e prenotazioni: Tel. 3401964054 associazioneculturalecalipso@yahoo.com La prenotazione è obbligatoria, anche per essere avvisati in caso eccezionale di annullamento o modifica di orario. Vi ricordiamo, però, che per prenotare non è sufficiente il "parteciperò" su Facebook. Le adesioni vanno date via e.mail o telefonica, con i nominativi dei partecipanti e comunicazione di eventuale adesione di minori o titolari di riduzioni + numero telefonico come riferimento, entro 12 ore dall'inizio dell'evento al fine anche di consentire il noleggio degli auricolari, come appresso specificato I nostri eventi sono riservati ai Soci. Per associarsi, basta inviare i propri dati anagrafici (nome, cognome, luogo e data di nascita, C.F. e residenza) a mezzo e.mail, sms o telefono. La tessera associativa al costo di € 2,00 con scadenza 31.12.2017 verrà consegnata in occasione della prima partecipazione N.B. qualora il numero dei partecipanti dovesse superare le 15 persone, al fine di ottimizzare la visita, è consigliabile l'uso degli auricolari al costo aggiuntivo di € 2,00