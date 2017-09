Negroni Special Night

Misto rende omaggio al cocktail italiano diventato un successo internazionale: il Negroni. E lo fa presentandovi 5 varianti esclusive, ideate dal mixologist d'eccezione Bizio Boston Reds.

Quello che per il conte Camillo Negroni era «il solito», diventerà per l'insolito Negroni. La serata inizierà all’orario dell’aperitivo con contaminazioni musicali e specialità gastronomiche.

In occasione della #NegroniNight, per te due Negroni a 10 euro.



🥃I Jackson Five Cocktails 🥃

#1 Mezcal/Aperol/Vermouth Rosso/bitter al cioccolato

#2 Vodka/Campari/Vermouth Rosso/ Cartreause green /bitter al

sedano

#3 Gin/ Cynar/Campari/Vermouth Rosso /bitter all'arancio

#4 Bourbon /Campari/Pimm's/Zucca Rabarbaro /angostura

#5 Rum/Campari/Amer Picon/Maraschino /Pompelmo bitter



Ingresso libero e condiviso

ore 19:00 inzio live #swing music con

A.C.P. Trio : Matteo Giuliani, chitarra - Michele Villari, clarinetto e sax - Mauro Rossi tromba



🥃Un Negroni 5€

Possibilità di aperitivo e cena

Prenotazioni 06 45471971