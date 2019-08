La Necropoli di Porto a Isola Sacra, visita guidata

Per scoprire l’area sepolcrale eccezionalmente integra

dell’antica città di Portus



Posta a pochi chilometri da Roma, nel territorio di Fiumicino, la Necropoli di Porto è una vasta area sepolcrale di cui sono state portate alla luce, nel corso degli ultimi scavi archeologici, quasi 200 tombe.

Le sepolture, realizzate tra il I e il IV secolo d.C., erano destinate agli abitanti della antica città di Portus, centro sorto in prossimità del Porto di Claudio e di Traiano e sostituito successivamente dalla moderna Fiumicino.

Colpisce la straordinaria varietà dei ritrovamenti: dalle semplici anfore di terracotta per incinerati nel cosidetto “campo dei poveri”, ai colombari decorati con stucchi e mosaici, fino alle tombe “a tempietto”.

I rilievi con i mestieri dei titolari dei sepolcri e le numerose iscrizioni, ci hanno lasciato preziose informazioni non solo sui particolari del costume funerario romano, ma anche sulla vita dei cittadini di Portus: commercianti, liberti, marinai, schiavi che lavoravano in questo importante snodo commerciale, e che ancora oggi abbiamo l'occasione di conoscere.



