Necropoli Ostiense e Area Archeologica Orto dei Monaci in San Paolo fuori le Mura Luoghi normalmente non accessibili al pubblico ​ Costo: 13 euro tutto incluso (2 ticket, iscrizione e visita guidata) Domenica 12 Marzo 2017 - ore 15.00 Tipologia itinerario: archeologia, sotterranei; Inizio visita: 15.00, la visita comprende l'entrata alla Necropoli Ostiense (con permesso) e l'entrata nell'area archeologica interna alla Chiesa di San Paolo fuori le Mura denominata "Orto dei Monaci"; Termine visita: 16.45. Appuntamento: ore 15.00 davanti l'ingresso dell'area situata nel Parco Schuster (di fronte l'incrocio con Via delle Sette Chiese), 00154, Roma; la visita si svolgerà anche in caso di maltempo poichè le strutture sono al chiuso. Costo visita: 13 euro tutto incluso (2 ticket, visita guidata e iscrizione all'associazione); Ricordiamo che per partecipare alle nostre attività è necessario essere soci dell'associazione. Modalità di prenotazione: invia una mail a visite@tuscola.it o un sms al 371.1423882 indicando il numero dei partecipanti, i dati anagrafici di ognuno e un recapito telefonico. I posti sono limitati. La visita seguirà il corso dell'antichissimo tracciato della Via Ostiense, all'altezza della Basilica di S. Paolo fuori le mura dove doveva anticamente snodarsi l'omonima necropoli. Effettivamente scoperta nel '700, occupava probabilmente l'area compresa tra la rupe di S. Paolo e l'ansa del Tevere ma, ad oggi, non siamo ancora a conoscenza della sua reale estensione. La parte esplorata segue l'andamento della Via e ci testimonia una continuità di utilizzo per un periodo compreso tra il I sec. a.C. ed il IV secolo d.C., mettendoci in contatto con l'evoluzione delle ideologie funerarie tra la fine della repubblica e la tarda età imperiale. Dopo aver visitato l'area sepolcrale, il nostro percorso proseguirà all'interno della Basilica dove, secondo la tradizione, sotto l'altare è conservata la tomba del Santo, e infine ci dirigeremo verso l' area archeologica dell'Orto dei Monaci, dove è stato recentemente rinvenuto un complesso di strutture di accoglienza di epoca medievale pertinente all'area della basilica.