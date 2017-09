Necropoli etrusca e museo archeologico di Tarquinia

La Necropoli Etrusca e il Museo Archeologico di Tarquinia: Gita Fuori Porta da Roma in Pullman e Visita Guidata nei siti.



Un notevole tuffo nella storia etrusca, in uno dei centri dell'antica Etruria tra i più belli in assoluto. La Necropoli e il Museo Archeologico di Tarquinia sono Patrimonio dell'Umanità per la presenza di un eccezionale numero di tombe dipinte, definito come "la prima pagina della grande pittura italiana". E' il più grande dei cimiteri dell'antica città etrusca di Tarquinia e consta di più di 6.000 tombe etrusche sotterranee che occupano tutto il vasto colle dei "Monterozzi". Le tombe dipinte, ornate con scene figurate tra cui cacciatori, pescatori, suonatori, danzatori, giocolieri, atleti, rappresentano la ricchezza ed il potere dei defunti per cui furono eseguite: sono il simbolo del loro elevato rango sociale.



Organizzazione Pratica:

Partenza da Roma in Pullman (zona Stazione Termini) con arrivo a Pompei scavi.

Il Pranzo sarà al sacco e ognuno provvederà al proprio.

La visita si effettuerà all'interno dell'area archeologica.

La partenza è prevista intorno alle 9.00 del mattino, il ritorno per le 17.00/18.00 e l'arrivo a Roma è previsto per le 20.30 circa.

Gli orari sono tutti indicativi, il programma definitivo sarà inviato prima della partenza.



ATTENZIONE: questa visita necessita il versamento di una quota anticipata per fermare il posto in pullman, che sono limitati (VEDI SOTTO I DETTAGLI)



Dove:

Tarquinia

(Indicazioni specifiche sull'orario esatto e il luogo d'incontro nella email di notifica che sarà inviata uno o due giorni prima della data dell'evento)



Quando:

Domenica 15 Ottobre dalle 9:00 alle 21:00

Attenzione: orario indicativo, l'orario esatto dell'incontro sarà comunicato nella email di notifica.



Costo dell'Evento:

Visita Guidata + Accompagnatore tutta la durata del viaggio + Auricolari per l'ascolto della guida + Viaggio in pullman a/r da Roma Termini: 42 € a persona (Under 13, 20€ e under 18, 30€)

+ Biglitto Ingresso Necropoli + Museo:

Intero € 8,00, Ridotto € 4,00, under 18 gratuito



MODALITA' di ADESIONE:

1) Se interessati mandare una mail a simoscad@gmail.com con tutti i dati dei partecipanti, segnalare sempre se ci sono minori e un numero di cellulare di riferimento. Non dimenticate il cognome della famiglia o di un capogruppo.

In alternativa potete usare il link del modulo on line (PREFERENZIALE)

http://goo.gl/forms/MXja9XXtWzlVJ9u32

specificando in ambo i casi la voce TARQUINIA su nome evento.



2) Entro il 26 Settembre se abbiamo raggiunto il numero minimo richiesto, i prenotati riceveranno una mail con i dettagli della procedura e le cordinate per versare l'anticipo della quota di partecipazione, che ammonterà per tutti a 20 € da decurtare dalla cifra totale che sarà poi saldata direttamente il giorno della visita.



3) Nella mail di conferma che seguirà saranno inviate anche le modalità di pagamento, che saranno:

- Ricarica Poste Pay

- In Contanti o a un'altra visita o in zona piazza Vittorio (Roma)

ATTENZIONE: La quota di anticipo dovrà essere versata entro il 2 Ottobre solo ed eslucivamente con le modalità illustrate.



NOTE:

1) Il Pranzo sarà al sacco e ognuno provvederà al proprio.

2) La visita si effettuerà con ogni condizione climatica basta organizzarsi con un cappello per il sole o un ombrello per la pioggia.

3) In caso di problemi climatici sarà l'organizzazione a contattare i partecipanti. Non deducete nulla da soli!

4) Come sempre la visita guidata del sito si effettuerà in stile Cicero in Rome, tutti insieme.

5) Prima della visita riceverete la mail di notifica con il programma e i consigli per il vestiario eccetera, che vi prego di seguire alla lettera.



Numero adesioni:

Massimo 50, minimo 25 persone



Organizzatore:

Cicero in Rome Associazione Culturale



Guida Ufficiale Autorizzata:

Dott.ssa Simona Moscadelli



Contatti:

Email simoscad@gmail.com oppure ciceroinrome@hotmail.it

Telefono 3475034600

Sito Web http://ciceroinrome.blogspot.it/